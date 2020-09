Terni, auto contro bici: giovane in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica all’incrocio fra via Campofregoso e via Farini, a Terni. L’impatto è stato fra una bicicletta con in sella una donna di 29 anni ed un’auto Ford Fiesta condotta da una donna anziana. Ad avere la peggio è stata la prima, finita a terra e – cosciente ma dolorante, in particolare al costato – soccorsa dal 118 e condotta in ospedale. Sul posto per la gestione della viabilità ed i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, nucleo radiomobile e ufficio incidenti.

