Terni: auto contro bici. Grave incidente lungo la Marattana

Articolo in aggiornamento

Grave incidente stradale nel primissimo pomeriggio di sabato lungo la strada Marattana (strada di Maratta Bassa, chilometro 4) fra Terni e Narni Scalo, all’altezza dello svincolo che conduce verso la superstrada E45 e a Sabbione. L’impatto è stato fra un’autovettura Kia Rio condotta da un 60enne di Terni (M.A. le sue iniziali) ed una bicicletta da corsa Bianchi con in sella un altro uomo. Quest’ultimo, finito a terra dopo il violentissimo impatto contro il parabrezza della vettura, è stato soccorso in condizioni molto gravi dagli operatori del 118 e quindi trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ in codice rosso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e, per la pulizia del piano stradale, gli operatori di Area Sicura.

