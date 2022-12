Terni: auto contro bici lungo la Marattana. Grave un 41enne

Serio incidente stradale nel primissimo pomeriggio di sabato lungo la strada Marattana (strada di Maratta Bassa, chilometro 4) fra Terni e Narni Scalo, all’altezza dello svincolo che conduce sulla ss 675 bis e quindi verso la E45 o a Sabbione. L’impatto è stato fra un’autovettura Kia Rio condotta da un 60enne di Terni (M.A. le sue iniziali) ed una bicicletta da corsa Bianchi con in sella un 41enne originario della Polonia (M.M. le sue iniziali). Quest’ultimo, finito a terra dopo il violentissimo impatto contro il parabrezza della vettura, è stato soccorso in condizioni gravi dagli operatori del 118 e quindi trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ in codice rosso. I sanitari lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e, per la pulizia del piano stradale, gli operatori di Area Sicura. Secondo una prima ricostruzione il ciclista procedeva da Narni verso Terni mentre l’auto da Terni verso Narni ed era intenta a svoltare verso la ss 675 bis. L’accaduto è finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria ternana nella persona del pm Raffaele Pesiri.

LE FOTO