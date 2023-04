Terni: auto contro bici sulla Valnerina. Il 118 soccorre un 75enne

Incidente stradale poco prima delle 11 di domenica mattina lungo la strada statale Valnerina, nei pressi del bivio di Papigno. L’impatto – laterale – è stato fra un’autovettura Volkswagen T-Cross condotta da un 60enne residente a Ferentillo (R.A. le sue iniziali) e una bicicletta con in sella il 75enne ternano G.B.. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

