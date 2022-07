Terni: auto contro scooter a borgo Rivo

Incidente stradale giovedì mattina intorno alle ore 9 all’incrocio fra via del Cardellino e via del Rivo, a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter Piaggio Medley con in sella il 47enne ternano L.F. ed un’autovettura Fiat Punto condotta dall’82enne A.L.. Ad avere la peggio è stato il primo che, in ragione delle escoriazioni riportate, è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto si sono portati, per i rilievi, gli agenti della polizia Locale di Terni che hanno accertato alcune irregolarità nella patente di guida dell’anziano al volante dell’auto.

Condividi questo articolo su