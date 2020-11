Terni, auto in fiamme a Sabbione: scatta l’intervento del 115

Auto in fiamme nella tarda mattinata di venerdì in strada di Sabbione, a Terni, di fronte al Tubificio. Il veicolo incendiatosi – alimentato a metano e a cui da poco era stato fatto il pieno presso una vicina stazione di carburanti – è una Fiat Punto di una ditta privata di Terni. Secondo quanto ricostruito, l’autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia e il conducente ha avuto la prontezza di scendere immediatamente e lanciare l’allarme. I vigili del fuoco di Terni, giunti sul posto, hanno domato il rogo e ripristinato le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: non risultano persone ferite nell’accaduto.

