Terni, autoarticolato resta incastrato nel sottopasso: traffico in tilt

Forti disagi alla circolazione nella prima mattinata di martedì – il fatto è accaduto poco prima delle ore 9.30 – in via Battisti, a Terni. Un autoarticolato si è incastrato nel sottopasso antistante le scuole mentre procedeva in direzione del centro cittadino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sbloccare l’impasse, con gli agenti della polizia Locale, polizia di Stato e carabinieri accorsi sul posto per la gestione della viabilità.

Il cartello

L’autista del tir, che trasporta mobili, non ha riportato conseguenze. Tra i problemi – certo, magari il dubbio mentre si sta per imboccare il sottopasso può venire comunque – anche il fatto che il cartello indicante l’altezza massima (3,80 metri) è girato e non è ben visibile da chi proviene dal lato degli istituti scolastici. Il problema si è verificato per il rimorchio del mezzo pesante, rimasto letteralmente incastrato durante la discesa.

Nessun danno strutturale

I vigili del fuoco hanno rimosso le lamiere pericolanti del cassone, dopodiché l’autoarticolato è uscito in retromarcia. In seguito è stato posizionato in un’area sicura per il trasbordo del mobilio: nessun danno strutturale – in loco anche il personale tecnico di Rfi – al cavalcavia.