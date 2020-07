Curioso incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì in via Di Vittorio, a Terni. Un autoarticolato condotto da un avezzanese di 33 anni si è ‘agganciato’ alla pensilina del bus, danneggiandola seriamente. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante era parcheggiato accanto e nel ripartire, allargandosi, con la parte posteriore è finito contro la fermata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

