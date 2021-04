Terni, avvocatessa colpita dal Covid muore a 63 anni

Un altro grave lutto ha colpito l’avvocatura ternana nella giornata di giovedì, dopo le morti di Massimo Proietti e Romano Sciarretta. Il Covid si è infatti portato via anche Francesca Trotti, 63 anni, stimata professionista del foro di Terni che da circa un mese era rocoverata in ospedale per le conseguenze del virus e le complicazioni, gravi, che erano subentrate. Una figura, quella di Francesca Trotti, ricordata sul piano umano per il suo spessore, riconosciuto da tutti. Profondo il cordoglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, presieduto da Francesco Emilio Standoli, che a nome di tutti gli iscritti si stringe attorno ai familiari della professionista, in un momento così difficile. «Con profondo dolore e infinita tristezza – è la nota dell’Ordine – comunichiamo la scomparsa dell’avvocato Francesca Trotti. Conserveremo sempre il suo prezioso ricordo di professionista eccellente, donna gentile, sorridente e disponibile. Al fratello, ai parenti e a tutti i colleghi che a vario titolo hanno avuto il privilegio di collaborare con lei, giunga il più sentito cordoglio di tutti gli avvocati di Terni».

