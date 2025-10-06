Sono state individate dalla Digos della questura di Terni le due persone che nella prima serata di sabato 4 ottobre, poco prima delle ore 22, hanno posto sotto palazzo Spada il fantoccio con l’immagine del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, appeso a testa in giù e con sopra un foglio con parte del testo della canzone ‘Rigurgito antifascista’ di 99 Posse e Banda Bassotti.

Si tratta di due giovanissime, studentesse residenti a Terni: una appena maggiorenne e l’altra minorenne. Entrambe verranno deferite alle autorità giudiziarie competenti, procura della Repubblica di Terni e procura presso il tribunale per i minorenni di Perugia. Non sono stati contestati reati, al momento, ma è presumibile che il gesto possa configurare la ‘minaccia aggravata’.

Da quanto appreso, le due ragazze sarebbero giunte in auto nella zona di piazza Ridolfi, per poi posizionare – diversi i passanti transitati in quel momento ma nessuno le ha avvicinate o chiesto spiegazioni – il fantoccio nei pressi del Comune di Terni. Poi, dopo poco meno di mezz’ora, sarebbero tornare in zona per tentare di dì toglierlo, desistendo forse per il passaggio continuo di persone.

Secondo quanto appreso da fonti della questura, il gesto sarebbe autonomo e di carattere più personale – connesso anche ai messaggi social degli ultimi tempi – che politico. Non risulterebbero, allo stato, collegamenti diretti fra le due ragazze e il contesto politico – partiti, associazioni, singoli esponenti – nel senso stretto del termine.

Il fantoccio, creato con un camice monouso di quelli usati anche per verniciare, e della paglia, oltre la foto di Bandecchi e il testo della canzone, sarebbe stato fatto dalle stesse autrici del gesto. A meno di 36 ore dal quale la polizia di Stato, informando anche i familiari delle due ragazze, ha chiuso il cerchio. Fra l’altro uno dei genitori delle due giovani, appreso l’accaduto, ha inteso scusarsi direttamente con il sindaco Bandecchi attraverso una lettera.

