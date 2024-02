Terni: barbiere a 86 anni. Giorgio Pardi non molla

LE FOTO

Da ben 58 anni, tutte le mattine alza instancabilmente la serranda del suo salone di via Nazario Sauro, in zona San Francesco a Terni. Ed è deciso a non mollare, nonostante gli 86 anni appena compiuti. Giorgio Pardi può essere quasi certamente considerato il barbiere più anziano della città dell’acciaio, per età anagrafica e lavorativa. Una forza della natura, visto che alla sua ragguardevole età, taglia e rasa capelli e barbe con una mano ancora fermissima e senza inforcare gli occhiali. «E non ho nessuna intenzione di smettere», mette subito in chiaro. Giorgio è uno dei pochi coiffeur maschili ‘storici’ ad aver resistito, anche di fronte alla concorrenza dei barber shop spuntati negli ultimi anni come funghi, spesso per poi chiudere nel giro di poco tempo.

«Ho iniziato a lavorare in 5° elementare, a 12 anni già sapevo fare la barba» racconta Pardi, che è originario di Montefalco. «Sono arrivato a Terni a 22 anni – prosegue -, quando ho raggiunto mia sorella che si era sposata e stabilita qui». Sei anni più tardi, nel 1966, l’apertura del salone di via Nazario Sauro, che in oltre mezzo secolo ha visto centinaia e centinaia di clienti sedersi sulle poltrone del negozio, tutt’oggi rimasto com’era. «Tra loro anche tanti giocatori della Ternana, a partire da quella di Viciani, e tutto il comando della Finanza, quando la sede era ancora qui vicino». Oggi a rivolgersi a Pardi non sono solo i clienti più storici e maturi o nomi legati al mondo rossoverde, ma anche diversi giovani, perché – spiega uno di loro – «a Giorgio puoi dare carta bianca, come li taglia lui non li taglia nessuno». Come testimoniano i diplomi di fedeltà al lavoro affissi ai muri del negozio, ottenuti per la «lunga e lodevole» attività esercitata, Pardi non si è mai arreso in tutti questi anni anche di fronte ai dolori, in primis la prematura scomparsa del figlio Marcello, storico ultrà della Ternana: «Ho un’altra figlia, nipoti e pronipoti a cui dedicarmi, ma continuare a lavorare mi dà la forza per andare avanti». Giorgio ha spento l’86esima candelina pochi giorni fa, il 31 gennaio. Nel tempo libero, svela uno dei suoi clienti, ha una passione per il cinema e in particolare per Kirk Douglas, per lui un «modello», essendo arrivato all’età di ben 104 anni. «Anche mia madre se ne è andata a 101 anni», rivela Pardi, che – forte di questo esempio di longevità – spera di poter continuare a lavorare ancora a lungo.