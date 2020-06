Parcheggi cascata, scatta ‘correzione’

La delibera era già pronta da settimana ma, evidentemente, è slittata per il covid-19. Ora che il parco della cascata delle Marmore è di nuovo fruibile a palazzo Spada è stato dato il via libera all’atto che riorganizza i parcheggi a pagamento a Collestatte Piano, area di sosta per l’ingresso al belvedere inferiore: ‘taglio’ drastico per i posti destinati agli autobus, si sale ad oltre 230 per i veicoli.

GIUGNO 2019, I PARCHEGGI DIVENTANO A PAGAMENTO

TerniReti in azione

Già in queste ore la partecipata del Comune si è attivata per la segnaletica orizzontale, verticale e totem informativi. La novità è relativa al numero degli stalli a pagamento per le autovetture: fino ad oggi erano circa 180, con 12 posti riservati agli autobus. Tuttavia è stato notato che rare volte quest’ultimi hanno effettivamente sostato, preferendo invece ‘scaricare’ le persone in zona e attendere altrove senza sborsare nulla. Risultato: eliminazione di nove posti destinati ai bus turistici per crearne trenta nuovi per i veicoli.

L’aggiornamento

Con le modifiche in corso gli stalli per le auto – si evince dalla mappa elaborata – diventano oltre 230. Come detto viene ridotto e non di poco lo spazio per gli autobus.