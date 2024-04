Terni: ‘Bianco/nero e…’. Le opere di Bruna Cordiani in Bct

Da giovedì 4 a domenica 7 aprile Bct Lab, in piazza della Repubblica, a Terni, ospita la mostra ‘Bianco/nero e…’ dell’artista Bruna Cordiani. L’ esposizione – che prosegue il percorso di ‘Piazza d’arti’ ed è patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune di Terni – è visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. L’inaugurazione è prevista giovedì 4 aprile alle 17.30

La biografia

Ternana di nascita, Cordiani è vissuta sempre nella sua città, tranne il periodo degli studi universitari. L’amore per il disegno e la pittura – scrive di lei il professor architetto Tommaso Papale, docente di disegno e storia dell’arte – si è rilevato sin da bambina e proseguito in adolescenza seppur studi diversi l’hanno portata, per un certo periodo, a trascurare queste sue attitudini e piaceri. Ha continuato, con intervalli temporali, a sperimentarsi con il disegno e la pittura in modo autodidatta. Si è cimentata anche nel piccolo restauro in legno, nel decoupage misto con pittura, nel bricolage, nella scultura (terracotte…) e in altre sperimentazioni artistiche. In maturità, ha ripreso la pittura in modo serio e continuativo seguendo corsi didattici e prendendo lezioni private e collettive, a Terni e Roma, incominciando il suo percorso formativo presso lo studio d’arte del pittore e maestro Sandro Bini di Terni, prima ad olio poi, con colori acrilici.

I temi e la tecnica

«Si è cimentata in tematiche diverse e, tutte di particolare interesse – prosegue Papale -, sia per quanto riguarda la scelta dei soggetti quand’anche la loro singolare realizzazione. Creativa e spontanea, ama i colori forti e la pennellata materica che dimostrano la sua forza e la sua volitività; le figure a volte indefinite, l’individuazione dei sentimenti e la traduzione della femminilità fanno della sua, una pittura individuale e particolare. Sensibile, estroversa e, forse anche, un po’ aggressiva appare la sua pittura, da cui sembra non volersi rivelare. Ama i soggetti veri che sanno trasmettere sempre qualcosa di positivo come, l’amore, la natura, gli animali, i fiori, gli sfondi corposi e comunque la bellezza del naturale in colori monocromatici, specialmente, in questi ultimi anni. Ha partecipato a diverse mostre sia a Terni che fuori (Spoleto, Orvieto, Roma- via Ripetta – Firenze, ecc.), ottenendo, anche, alcune designazioni di merito. Alcune delle sue opere riguardano il mondo dei fiori realizzati su sfondi diversificati che, comunque, non fanno dimenticare o sminuire la bellezza di quelli in natura; i paesaggi assolutamente non fotografici ma così come li vogliono vedere i suoi occhi e la sua anima; con altre, rivela l’amore per la sua città, anche, con suggestiva memoria retrò; così pure l’affetto per gli animali; con altre, ancora, riferisce e traduce la femminilità in immagini ed espressioni particolarmente sensuali e rilevatrici di carisma cromatico».

LE IMMAGINI