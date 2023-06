Terni, Bordoni: «Subito valutazione tributi e Taric. Centro sportivo? Punto fondamentale»

Condividi questo articolo su

















Lunedì mattina il primo contatto con la dirigente Grazia Marcucci e le posizioni di elevata qualificazione, poi si inizia a fare sul serio. Bilancio, finanze, patrimonio, fondi/finanziamenti e Agenda urbana sono da poche ore le deleghe nelle mani della commercialista Michela Bordoni, una degli assessori della giunta a guida Bandecchi: per lei focus immediato su tributi e Taric, ma non solo. Giocoforza dovrà tenere d’occhio la vicenda riguardante il progetto del centro sportivo in vocabolo Gioglio. Senza dimenticare la fase conclusiva del dissesto.

IL CURRICULUM VITAE DI MICHELA BORDONI