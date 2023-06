Terni, la Lega: «Finora Bandecchi ha messo in imbarazzo la città»

Siamo a meno di una settimana dal risultato del ballottaggio e di certo le polemiche a Terni non mancano. Ora è di nuovo la Lega ad intervenire contro il neo sindaco, Stefano Bandecchi, dopo l’attacco dell’imprenditore livornese a parte del centrodestra.

«Inadeguatezza»

«Ad ogni intervento Bandecchi conferma la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo di sindaco. Nel suo ultimo show sui social, Bandecchi – la nota della Lega di Terni – si affida ai pezzi peggiori del repertorio: risatine nervose, linguaggio volgare, gravi offese lanciate per ricoprire la totale assenza di contenuti, accusando chi, come noi, gli ha rammentato la differenza tra leggi (nazionali) e regolamenti comunali, come nel caso delle incompatibilità. Qualcuno dovrebbe ricordargli che ora non rappresenta solo sé stesso, ma una città intera e invitarlo a moderare i toni nel rispetto del confronto politico. Un sindaco dovrebbe rappresentare un punto di riferimento e un esempio per tutti, compresi i più giovani. Finora a Bandecchi è riuscito solo di mettere in imbarazzo la città agli occhi del Paese con i suoi atteggiamenti sconclusionati. Chi risponde alle critiche con delle offese gratuite e utilizza un linguaggio volgare perché non sa argomentare, non può essere alla guida di una città. Non ci faremo certo spaventare da questo atteggiamento e dalle offese gratuite degne di altra sede, ma continueremo a evidenziare le sue mancanze, criticare apertamente gli errori e sottolineare le promesse elettorali che non verranno mantenute. Visto – concludono – come ha iniziato questa avventura, siamo certi che non mancherà occasione».