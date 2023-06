Terni, borgo Bovio: due incidenti fra via Rosselli e via Romagna

Doppio incidente stradale sabato mattina nella zona di borgo Bovio, a Terni. Il bilancio complessivo è di due persone trasportate in ospedale dagli operatori del 118, intervenuti unitamente a personale della polizia Locale di Terni.

Via Rosselli

Il primo incidente è accaduto in via Fratelli Rosselli e l’impatto è stato fra un autocarro condotto da un 36enne di origini albanesi (M.K. le sue iniziali) residente a Perugia, e una bicicletta con in sella un 77enne ternano (F.D.). Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dai sanitari e trasportato al ‘Santa Maria’.

Via Romagna

Il secondo incidente è accaduto poco dopo in via Romagna, nei pressi della farmacia. Si tratta di un sinistro autonomo che ha visto un 67enne (T.G.), in sella ad uno scooter, finire contro un muro. Fra le ipotesi c’è anche quella di un malore che potrebbe aver accusato prima di perdere il controllo del mezzo. Il 67enne, che sanguinava vistosamente, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Terni per le cure del caso.