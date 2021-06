Terni, borgo Bovio: schianto all’incrocio e caos traffico

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì all’incrocio fra via Trevi e via Tre Venezie, nella zona di borgo Bovio a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture, una Audi A3 condotta da un uomo di 29 anni (N.E. le sue iniziali) e una Hundai i20 con al volante una 47enne (M.C.). Nessuno dei due ha avuto bisogno delle cure del 118 sul posto ma non è escluso che possano recarsi autonomamente al pronto soccorso. Rilievi e gestione della viabilità sono stati svolti dagli agenti della polizia Locale di Terni. Significativi i disagi per il traffico, vista anche l’ora in cui il sinistro è accaduto.

Condividi questo articolo su