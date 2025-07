Possibili intorbidimenti dell’acqua in diverse zone di borgo Bovio nella nottata tra martedì e mercoledì. Lo segnala il Sii: in arrivo lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica.

La società entrerà in azione tra le 22 di martedì 15 luglio e le 6 di mercoledì 16. Il cantiere interesserà Via Romagna (dal bivio con Via Ponte D’Oro al bivio con Via Lucania), Via Tre Venezie (dal bivio con Via Lucania al bivio con Via Vulcano), Via Campriani (da Via Breda al bivio con Via Verri), Via Ponte D’oro, Via Breda, Via Marche, Via Donatori di Sangue, Via Donatori di Organi, Via Abruzzi, Via Liguria, Via Val D’Aosta, Via Lucania, Via Cadore, Villaggio A. Grandi, Via Puglie, Via Friuli, Via Calabria, Via Molise, Via Carnia, Via Vulcano, Via delle Officine, Via dei Fonditori, Via Dell’Industria, Via dei Forgiatori, Via dei Meccanici e zone limitrofe.

«Durante l’intervento – aggiunge il Sii – potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».