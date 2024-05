Terni, bretella Ast-San Carlo: 22 mila euro in più per la bonifica bellica

di S.F.

Realizzazione della bretella Ast-San Carlo da 1,5 milioni di euro (in mano alla Forti Costruzioni da tempo), novità di natura economica per quel che concerne la bonifica bellica del tracciato. C’è un aumento di spesa per la bonifica bellica affidata alla Coger di Coronella Gennaro, motivo? L’approvazione della prima perizia di variante in seguito ad un paio di problemi registrati nel 2021. «Presenza di significativi disturbi sistematici dei segnali rilevati dalle attrezzature di prova che rendevano non utilizzabili i metodi di esplorazione in uso», in primis. Poi il fatto che «l’interferenza con un gasdotto Snam che alimenta le acciaierie e che interferiva con il nuovo tracciato stradale, è stata definitivamente risolta dalla società proprietaria della condotta realizzando un bypass con un tracciato diverso da quello originariamente ipotizzato, richiedendo quindi anche un adeguamento delle superfici da bonificare». Di conseguenza ci sono diverse aree interessate alla bonifica rispetto a quanto previsto in origine. L’impegno economico in aggiunta vale 22.612 euro ed a firmare il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.