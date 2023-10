Terni, bretella Ast-San Carlo: si inizia. Termine per l’ottobre del 2024

di S.F.

Questa volta si fa sul serio e, soprattutto, si inizia. A Terni è in partenza uno dei cantieri più attesi dell’ultimo decennio – senza dimenticare che c’è chi, a più riprese, ha fatto presente la propria preoccupazione per questioni ambientali e di rischio idrogeologico – per ciò che concerne la viabilità: c’è la notifica preliminare di cantiere per la realizzazione della bretella di collegamento tra la rotatoria di San Carlo e strada della Romita, a ridosso dell’Ast. Coinvolto in prima battuta il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere con posizione organizzativa Matteo Bongarzone. Il quadro economico complessivo supera i 2,5 milioni di euro.

BRETELLA AST-SAN CARLO, IL LAVORO PROPEDEUTICO AL CANTIERE

IL GASDOTTO DA SPOSTARE: 240 MILA EURO

DICEMBRE 2022, L’APPALTO AGGIUDICATO

I tempi

Nell’atto depositato si stima la conclusione dell’operazione per il 14 ottobre del 2024 dopo un anno di lavoro. Si tratta di realizzare la più che nota bretella da poco più di 500 metri – se ne parla da anni – e l’appalto era stato aggiudicato il 23 dicembre 2022 alla ditta ternana Forti Costruzioni srl con un ribasso del 23,77% ed un importo netto di poco superiore al milione e mezzo di euro. L’efficacia è poi giunta il 31 maggio scorso. Asfalto in arrivo. Nei mesi scorsi c’è stato movimento in zona per i lavori propedeutici all’avvio del cantiere e le opere di protezione per l’interferenza della nuova viabilità.

