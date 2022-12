Terni, bretella Ast-San Carlo: appalto a società ternana con ribasso del 23,77%

di S.F.

L’appalto della bretella di collegamento da poco più di 500 metri tra strada della Romita – zona Ast – e la rotatoria di San Carlo resta a Terni. Si è chiuso giovedì il lavoro della commissione esaminatrice per la proposta di aggiudicazione: in ballo erano rimaste quattordici imprese ed il via libera provvisorio è per un’azienda di via della Sponga, vale a dire la Forti Costruzioni srl.

IL ‘CARO PREZZI’, SI ALLUNGANO I TEMPI

La proposta di aggiudicazione

L’appalto ha un valore base di oltre 1,7 milioni di euro – il quadro economico complessivo è invece di 2,7 milioni – e la commissione composta dal presidente (nonché Rup) Matteo Bongarzone, Manuel Santori, Fabrizio Sabatini, Maurizio Mezzasalma e, infine, il segretario verbalizzante Leonardo Donati ha concluso la valutazione: la proposta di aggiudicazione per la Forti Costruzioni arriva con un ribasso del 23,77%, ora tutto in mano al dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. Da prassi non si tratta di un semaforo verde definitivo: per l’efficacia serve la verifica dei requisiti. Si tratta della miglior offerta non anomala.