Terni, bretella Ast-San Carlo: entra in azione il ‘verificatore’ Belinci

L’ingegnere Bruno Belinci, ex dirigente tecnico di palazzo Spada e responsabile in passato di progetti pubblici. Nonché consulente tecnico del tribunale. Perché se ne parla? Il Comune gli ha affidato direttamente il delicato compito di verificare la progettazione esecutiva del collegamento viario tra la rotatoria di San Carlo e strada della Romita, in zona Ast. Uno degli ultimi step prima del via libera definitivo e, se non ci saranno ulteriori problemi, l’iter d’appalto.

IL GASDOTTO DA SPOSTARE: 240 MILA EURO

Mini affidamento e fretta

Come di consueto ad occuparsi della questione sono stati il Rup Leonardo Donati e il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini: è in corso la progettazione esecutiva che «dovrà essere ultimata entro il mese di aprile del corrente anno onde addivenire al più presto alla pubblicazione del bando di gara per assicurare il rispetto delle scadenze previste dal finanziamento statale», viene specificato. In sostanza si deve accelerare il procedimento al fine «di non correre il rischio di possibile perdita del finanziamento statale concesso per la realizzazione dei conseguenti lavori». Da ricordare che il progetto totale vale 2 milioni 780 mila euro, mentre l’appalto avrà valore base di poco superiore al milione e 700 mila euro.

IL PERCORSO TRA ESPROPRI E CONTESE

Tocca a Belinci

Contatti per vie brevi con Belinci – dal 1995 al 2009 è stato dirigente tecnico apicale dell’ufficio direzione infrastrutture, strade, mobilità, trasporti – e via libera con ribasso di oltre il 25% rispetto all’importo base previsto: il compenso sarà dunque di 9.864 euro Iva ed oneri compresi. Il tempo stabilito per l’ultimazione della prestazione professionale dell’ingegnere classe 1948 è di venti giorni.