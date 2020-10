Bretella Ast-San Carlo Per la bonifica bellica si fanno avanti in 14

di S.F.

Sono quattordici le società che si sono fatte avanti con il Comune di Terni per la procedura negoziata – senza pubblicazione precedente del bando – legata all’affidamento diretto del servizio di bonifica bellica. Sarà effettuata sui terreni utili per la realizzazione del collegamento stradale tra lo svincolo per San Carlo e l’area Ast: venerdì mattina c’è stata l’apertura della documentazione amministrativa a cura del responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Leonardo Donati. Ora seguirà l’istruttoria, le eventuali integrazioni, il via libera per ammissioni/esclusioni e il vaglio delle offerte economiche.

BONIFICA BELLICA DA 100.000 EURO SU OLTRE 15.000 MQ

Quasi il 50% dalla Campania

L’iter è aperto solo agli operatori economici abilitati e iscritti all’albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica istituito al ministero della Difesa. Non c’è alcun partecipante umbro: a presentare la manifestazione d’interesse sono state la Abc Services srl (Firenze), Bm Service srl (Napoli), C.c.m. srl (Casagiove, Caserta), Cf&G di Coronella Federico (San Marcellino, Caserta), Coger di Coronella Gennaro (San Marcellino, Caserta), Gap service srl (Ponte San Nicolò, Padova), Gimac holding srl (Caserta), Ig service srl (Gragnano, Napoli), Multi services srl (Montebelluna, Treviso), Sos diving team srl (Feriole, Padova), Sedar srl (Roma), So.ge.l.ma srl (Scandicci, Firenze), Vilona Uxo srl (Manfredonia, Foggia) e Zivolo cav. Francesco (Colli a Volturno, Isernia). L’importo massimo stimato per l’appalto è quantificato in 100.285 euro: il lavoro interesserà oltre 15.000 metri quadrati di superficie.