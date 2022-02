Terni, via Urbinati in stallo da oltre un anno: «Quando si riparte?»

La bretella via Urbinati-strada Santa Maria Maddalena torna al centro dell’attenzione del consiglio comunale. Nelle ultime ore è stata depositata un’interrogazione specifica per chiedere lumi su tempistiche e ripresa dei lavori, fermi ormai da oltre un anno: la firma è dei consiglieri del Pd Tiziana De Angelis e Francesco Filipponi.

Il lungo stallo

In premessa gli esponenti Dem spiegano che «la situazione di alcune strade comunali versa in condizioni di degrado assoluto, soprattutto in zone periferiche. Per la bretella di Via Urbinati – Strada Santa Maria Maddalena c’è stata la risoluzione dell’appalto ed anche l’escussione delle polizze fidejussorie a garanzia per il recupero credito maturato dal Comune per oltre 174 mila euro. I tempi sono tutt’altro che brevi e la consiliatura sta per terminare; il cantiere è fermo praticamente da 15 mesi. C’è stata la risoluzione del contratto con la Edilwal Costruttori srl. Il Rup nel settembre 2021 ovvero 6 mesi fa, che è «fondamentale per poter chiudere i rapporti sul contratto risolto e avviare così le procedure per un nuovo appalto, così da cercare di portare a termine un cantiere infrastrutturale che negli anni ha rappresentato per l’ente un grande preoccupazione e l’avvio di laboriosi adempimenti che ha visto il passaggio di quattro imprese, un contenzioso in fase iniziale definito solo con sentenza del Consiglio di Stato, una cessione di ramo d’azienda, un interpello e due risoluzioni contrattuali».

Tempi lunghi

De Angelis e Filipponi sottolineano che «è stato stimato che l’ultima impresa ha effettuato lavori per una percentuale pari al 4,01% rispetto al progetto complessivo. Ad oggi, pertanto, alla chiusura dell’ultimo rapporto approvato l’opera risulta essere stata realizzata per il 53,27%, gran parte di questa percentuale nella precedente consiliatura. Per effetto della risoluzione contrattuale del 2021, il Comune da sei mesi è nelle condizioni di poter riavviare l’iter per la conclusione dei lavori. Il progetto dei lavori di completamento va aggiornato sia in termini prestazionali che economici, dato che a causa del tempo trascorso sono cambiate le normative di riferimento che regolano gli adempimenti per l’appalto delle opere pubbliche. Sono state concluse le indagini geologiche preliminari ed è stato incaricato uno studio di progettazione di elaborare il progetto esecutivo revisionato. Era prevista – puntualizzano – la pubblicazione della gara per l’inizio di questo anno, ma ad oggi ancora non si hanno notizie certe, considerando che manca circa la metà dell’opera da completare. Anche il manto stradale interno in via Urbinati e in Strada Santa Maria Maddalena risulta ammalorato, per cui è necessario un intervento di manutenzione». Da qui l’input per «conoscere i tempi per la ripresa del cantiere, e le modalità con cui verrà riavviato l’iter e sapere se è intenzione dell’amministrazione procedere anche con interventi di manutenzione per il manto stradale nei tratti interni di Via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena».