Autovettura in fiamme nel primo pomeriggio di martedì nella zona di Fontana di Polo, a Terni, accanto all’ipermercato Coop. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Terni che hanno domato le fiamme. Il mezzo – una Mercedes classe B – è andato distrutto. Oltre al personale del 115 sono intervenute forze dell’ordine e addetti di Area Sicura per il ripristino della strada. Non risultano persone ferite né altri mezzi danneggiati nell’accaduto.