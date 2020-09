Terni, brucia villa in via Ippocrate

Incendio all’interno di una villa a due piani, fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domenica, in via Ippocrate 110 a Terni: a segnalare il fatto sono i vigili del fuoco. Sul posto per domare le fiamme – l’incendio sarebbe consistente – sono intervenute tre squadre del comando provinciale ternano. Sul posto anche un’autoambulanza del 118. Non semplice il lavoro del 115 stante le caratteristiche della zona, della strada di accesso ed anche uno dei punti della struttura interessati dalle fiamme – un sottotetto – che non sarebbe stato semplice raggiungere.

Articolo in aggiornamento