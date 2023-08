Terni, buche infinite: riempimento urgente con 7.500 kg di bitume a freddo ‘laziale’

di S.F.

La Fabrizi Aurelio srl, sede legale a Roma ed operativa a Cittaducale. Ecco a chi si è rivolto il Comune di Terni per uno degli ultimi acquisti riguardanti un tema più che attenzionato, le buche ed i dissesti stradali: c’è l’affidamento diretto da poco meno di 2 mila euro per un bel po’ di conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni.

L’OK AL RIEMPIMENTO D’URGENZA DI FINE 2022

TERNI, BUCHE E DEBITI FUORI BILANCIO

I sacchetti

Le amministrazione cambiano ed il punto di partenza è lo stesso per chiunque. Viene specificato nel documento a firma del funzionario tecnico Federico Nannurelli: «Il tessuto delle strade comunali, sia interne che esterne al centro abitato, presenta in molte parti un manto stradale deteriorato con presenza di buche, anche di notevoli dimensioni, che causano disagio al traffico veicolare nonché situazioni di pericolo per la pubblica incolumità».Da qui l’incremento di incidenti e problemi. Dunque – non la prima volta che accade – si procede «con urgenza al riempimento delle buche e depressioni del piano stradale e dei marciapiedi». Si prendono dalla Fabrizi Aurelio 375 sacchetti da 20 chili l’uno di conglomerato prestazionale. Tutto ciò ad un prezzo di 1.830 euro.