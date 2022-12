Terni, guai buche stradali: 5 mila euro per il «riempimento d’urgenza»

Diversi interventi sulla sedi stradale del territorio comunale ma, al contempo, anche nuove buche che di recente si sono create per diverse ragioni. E allora il Comune di Terni – era già accaduto nei mesi scorsi – procede con un affidamento diretto per metterci una pezza: 5 mila euro di spesa per un mini appaltino a favore della Scb srl di San Liberato. Riguarda la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso ad alte prestazioni.

I guai delle buche

Palazzo Spada nel motivare la scelta spiega che «la presenza di dissesti diffusi, sia del piano viabile che di marciapiedi ed aree pedonali, provoca un incremento dell’incidentalità con danni a cose e persone che scaturiscono in richieste di risarcimento danni all’Ente proprietario della strada. Il tessuto delle strade comunali, sia interne che esterne al centro abitato, presenta in molte parti un manto stradale deteriorato con presenza di buche, anche di notevoli dimensioni, che causano disagio al traffico veicolare nonché situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed i risarcimenti dovuti per legge od imposti dall’autorità giudiziaria, costituiscono certi e gravi danni patrimoniali per il Comune di Terni». Dai lavori pubblici c’è dunque il via libera alla società narnese per procedere con «urgenza al riempimento delle buche e depressioni del piano stradale e dei marciapiedi». In passato il servizio lo ha svolto l’Alis.