Terni: cade per ‘colpa’ dei sanpietrini. Accordo e spesa a tre zeri per il Comune

di S.F.

Il Comune e gli accordi transattivi per chiudere le controversie per i sinistri, nuova puntata. La curiosità è che, in questo caso, la vicenda è nata per una caduta si sanpietrini – non specificato il punto – a Terni.

Vittima dell’incidente una donna il 10 settembre del 2023. Con tanto di richiesta di risarcimento danni non patrimoniali in seguito alla caduta e successiva conferma da parte dell’allora direzione lavori pubblici/manutenzioni della pavimentazione danneggiata. La partita è stata risolta con una definizione stragiudiziale che a palazzo Spada comporta una spesa da 1.100 euro: accordo bonario firmato dal dirigente Cataldo Renato Bernocco e questione chiusa. Il pagamento a favore della signora ci sarà entro due mesi dalla sottoscrizione.