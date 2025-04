Il provvedimento era atteso e ora c’è la firma. Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato l’atto che, in sostanza, pone ‘off-limits’ l’area di sosta all’ex scalo merci adiacente alla stazione di Terni in piazza Alighieri.

Il motivo è semplice: «La partenza della tradizionale sfilata dei carri allegorici del Cantamaggio è prevista per l’anno corrente in piazza Dante Alighieri e il concentramento degli stessi nel parcheggio ex scalo merci». Da qui lo stop ai parcheggi per consentire la partenza: divieto con rimozione forzosa per l’intera giornata del 30 aprile a partire dalla mezzanotte.