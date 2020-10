Terni, utilizzo pala Di Vittorio e De Santis: out l’Interamna basket

Otto società – più la fondazione Ceffas – per il palazzetto Di Vittorio, due per il palatennistavolo Aldo De Santis con l’aggiunta della Fitet e la Ceffas. Il Comune di Terni ha dato il via libera al calendario di utilizzo dei due impianti per la stagione sportiva 2020-2021 nel rispetto delle misure anti contagio per il Covid-19: nel primo caso sono stati esclusi in via temporanea coloro che svolgono attività amatoriali, vale a dire l’Interamna basket.

PALA DI VITTORIO, GESTIONE PROVVISORIA A GRUPPO ‘MISTO’

Il Pala Di Vittorio

Semaforo verde per le varie associazioni sportive dilettantistiche del basket (Leo, Union, Ternana, Virtus, Eriberto Bosico e Pink), la Ternana futsal e la fondazione Ceffas. Niente da fare per l’Interamna: «Causa l’elevata richiesta – specifica palazzo Spada – di spazi e l’esigua disponibilità degli stessi è possibile inserire nella programmazione annuale unicamente società che svolgono attività federali escludendo temporaneamente quelle amatoriali». Quindi nove richieste, otto delle quali accettate.

LA NUOVA ERA DEL DE SANTIS CON LA FORESTERIA

Il De Santis

Per la struttura in zona Campitello si sono fatte avanti – oltre alla Ceffas, si occupa di avviamento allo sport per bambini e anziani – l’Asd ginnastica Terni, l’Asd Campomaggiore e la Fitet nazionale: come noto quest’ultima ha a disposizione in via esclusiva l’utilizzo delle palestre 2 e 3 grazie alla convenzione con il Comune. In questa circostanza il via libera è arrivato per tutte, le quali si dovranno attenere «a quanto disposto dal Dpcm in vigore intendendosi a totale carico – loro e non dell’amministrazione – le responsabilità nei confronti dei propri atleti ed accompagnatori e di eventuali comportamenti non rispondenti a quanto indicato dall’ufficio sport e dai protocolli delle rispettive federazioni in merito».