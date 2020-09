Terni, assegnato in gestione il palaDiVittorio: rialzo sul canone del 700% e investimento da 150.000 euro

Giochi chiusi per il palaDiVittorio di Terni. In mattinata il passaggio conclusivo per l’affidamento in uso e gestione temporaneo del camposcuola ‘Casagrande’, nel pomeriggio la commissione esaminatrice – la stessa per entrambe le gare – ha aperto l’unica busta economica per il palazzetto: nessun problema per la capofila Asd Ternana Futsal, la Asd Pink basket, la Leo basket e l’Asd Spring team (ginnastica). Ora c’è la partecipazione al bando nazionale ‘Sport e periferie’ 2020, il vero scoglio da superare.

IL CAMPOSCUOLA ALL’ATHLETIC TERNI

I DUE BANDI COMUNALI

L’offerta

Il quartetto di società ha presentato un rialzo sul canone annuo (500 euro) del 700%, un investimento per la riqualificazione a spese proprie da 150.000 euro (in questo modo si ottiene la concessione ventennale) e la proposta di finanziamento tramite ‘Sport e periferie’ da 50.000 euro. In caso di esclusione – vale anche per il camposcuola – dal bando nazionale o di posizionamento in graduatoria non utile è prevista la revoca dell’atto amministrativo legato al procedimento comunale. I punteggi sono stati assegnati dalla commissione formata da Gioconda Sassi, Paolo Neri e Angelo Baroni, con Manuela Schibeci segretario verbalizzante.