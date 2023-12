Terni, Campacci: gara deserta per la valorizzazione di oltre 1.300 metri quadrati

di S.F.

Valorizzazione di un’area di oltre 1.300 metri quadrati ai Campacci di Marmore con concessione da minimo vent’anni? Per ora non se ne parla. Il motivo è che la gara lanciata dal Comune di Terni – si parla della zona dove opera il ristorante Il Bosco del Velino – è andata deserta dopo la scadenza fissata a fine novembre. Come noto l’obiettivo di base è il miglioramento del patrimonio pubblico attraverso il potenziamento dell’offerta commerciale e turistico-ricettiva della cascata delle Marmore. In ballo una superficie con destinazione per attrezzature turistiche, alberghiere, extralberghiere e per pubblici esercizi pari a 1.354 metri quadrati con tanto di demolizione di diverse strutture prevista per gennaio 2024. Chiaro che a questo punto la situazione potrebbe cambiare. Vedremo.