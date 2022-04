Campeggio Marmore chiuso: niente voto in consiglio comunale

Niente voto in consiglio comunale, c’è il rinvio in III commissione per «approfondimenti». Questo l’esito lampo del confronto odierno sul campeggio di Marmore, in località Campacci, chiuso da oltre un anno ed in attesa di essere riattivato da parte della società cooperativa sociale Il Villaggio di Rieti, vincitrice dell’asta per la concessione pluriennale da 24.151 euro l’anno: il contratto con il Comune di Terni è stato stipulato lo scorso 27 agosto.

Lo scambio

Il cancello della struttura domenica era aperto perché all’interno sono in corso degli interventi di manutenzione, sistemazione e pulizia. Da bando deve essere garantita l’apertura quantomeno da maggio ad ottobre. Complicato a giudicare dall’aspetto odierno. Si vedrà. A chiedere lumi sulla vicenda un atto a firma Francesco Filipponi (Pd), Paolo Angeletti (Terni Immagina), Emanuele Fiorini (Gruppo Misto) e Alessandro Gentiletti (Senso Civico): «Si chiedeva il ripristino urgente del campeggio. Situazione mal gestita dall’amministrazione – l’atto di indirizzo è del febbraio 2021 – facendo chiudere l’attività. Operato non giustificabile che ha privato di reddito i vecchi gestori. Ad oggi la situazione non è modificata di un centimetro. Il campeggio è chiuso».

Rinvio in commissione



In risposta è intervenuta il capogruppo della Lega Federico Brizi: «Necessario verificare bene la proedura per la corrispondenza dell’attuazione. E capire a che punto sono i lavori. Chiedo il rinvio in commissione». Filipponi ha contestato la proposta: «Il contratto è stato stipulato nove mesi fa, non nove giorni fa. Il sito ad oggi è chiuso. Andiamo ancora ad approfondire non si sa cosa». Votazione e via libera, niente votazione. A Marmore corsa contro il tempo – a lungo la situazione è rimasta in stand-by per il nodo legato ad una particella dell’area – per la riapertura. Tempistiche più che ridotte.