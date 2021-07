Campeggio Marmore, procedura chiusa: firme in arrivo

di S.F.

Aggiudicazione efficace e invito alla società aggiudicataria per la sottoscrizione partito. Sta per concludersi definitivamente – la situazione non è comunque così tranquilla, resta il nodo della particella contestata dal vecchio gestore – la partita legata al campeggio di Marmore, in località Campacci: dopo il via libera provvisorio dello scorso 25 giugno è arrivata quella efficace per la cooperativa sociale Il Villaggio di Rieti, vincitrice dell’asta con un’offerta da 24.151 euro l’anno. Salvo rinvii la stipula contrattuale con il Comune di Terni per l’affidamento quinquennale è previsto nel corso della prossima settimana. Come ormai evidente da mesi per la riapertura bisognerà attendere il 2022. Sempre che non subentrino ulteriori problematiche.