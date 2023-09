Terni, canile Colleluna: «Nostro operato di assoluta correttezza»

Terni, il benessere animale ed il canile di Colleluna. Ad intervenire sul tema è il presidente di CoopSociale Alis che, in seguito a ciò che è emerso in II commissione consiliare negli ultimi giorni, ci tiene a chiarire un paio di aspetti.

26 SETTEMBRE, IL CONFRONTO IN II COMMISSIONE

MONTE ARGENTO, RESTYLING DA 852 MILA EURO IN ARRIVO

Le adozioni

«Abbiamo appreso da quotidiani locali – spiega il presidente Alis Stefano Notari – che nell’ambito di un incontro in seconda commissione consiliare con la presenza di diverse associazioni animaliste, sono state fatte delle affermazioni riguardanti l’operato della nostra cooperativa sociale. Per tali ragioni ci riserviamo di chiedere i verbali della pubblica discussione che si e tenuta in quella sede e parimenti ribadiamo che il nostro operato in questi anni è stato sempre di assoluta correttezza e soprattutto di grande attenzione verso il benessere degli animali, rivendicando anche che il nostro appassionato ed attivo protagonismo ha consentito tante, positive e ben riuscite adozioni (solo negli ultimi tre anni ben 151). Anche alla luce di quanto sopra, abbiamo richiesto l’audizione alla quarta commissione consiliare controllo e garanzia per dar modo all’amministrazione comunale di avere contezza di ciò che è accaduto in questi anni di nostro affidamento».