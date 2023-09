Terni, ‘restyling’ canile di Monte Argento in mani lucane: via libera da 852 mila euro

di S.F.

L’adeguamento del canile di Monte Argento, a Terni, finisce in mani lucane. C’è l’aggiudicazione definitiva per un appalto da quasi 1 milione di euro utile al ‘restyling’ della struttura: se ne occuperà una società di un piccolo comune in provincia di Matera (Irsina), la C & P s.r.l.

Il progetto esecutivo era stato approvato lo scorso aprile e ora si chiude il cerchio per l’affidamento dell’operazione. In sette hanno partecipato alla procedura negoziata del Comune ed a spuntarla con un ribasso dell’1,25% ed un importo netto di poco superiore ai 735 mila euro. Anche perché è stata l’unica società a presentare a palazzo Spada l’offerta economica; la cifra complessiva di aggiudicazione – Iva compresa – è di 852 mila euro. Da ricordare che i fondi arrivano dal ministero dell’Interno e sono specifici per gli enti in dissesto finanziario.