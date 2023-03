Terni, Rossi in tackle su Latini: «Si governa in squadra. Politica ha le sue regole»

di Michele Rossi

Consigliere comunale Terni Civica

Ho sempre sostenuto lealmente le scelte di questa amministrazione, su alcune ne ho discusso in maniera costruttiva, ho portato il mio punto di vista, la mia sensibilità, ho anche fatto le mie battaglie.

Alcune volte ho convinto, altre volte non ci sono riuscito, ma alla fine non è mai mancato il mio sostegno. I risultati di una amministrazione sono frutto di un collettivo non di un singolo. Si governa in squadra, nessun sindaco è un bomber né un fuori classe, e soprattutto non può pensare di imporsi in modo egotico o autoreferenziale.

Un sindaco poi che è stato prima candidato per investitura e poi eletto grazie al consenso dei partiti che lo hanno sostenuto. Domenica lo stesso ha fatto capire a chiare note che è pronto a ricandidarsi da solo anche se la scelta di coalizione alla fine non cadrà più su di lui.

L’ho trovato sconveniente verso chi lo ha fin qui sostenuto. La politica ha le sue regole e non si decide di infrangerle se e quando non fa più comodo.