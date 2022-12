Capodanno in piazza a Terni: preventivo da quasi 80 mila euro per ‘Le Vibrazioni’

di S.F.

Budget stimato da 95 mila euro – la delibera è stata approvata la scorsa settimana – per un progetto che prevede «la realizzazione di uno spettacolo dal pomeriggio del 31 dicembre 2022 alle prime ore del 1 gennaio 2023, coinvolgendo band locali e un artista di levatura internazionale». Si tratta del capodanno in piazza Europa a Terni, finanziato quasi per poco meno del 50% dalla Regione ed il resto con fondi comunali. Per ora l’aggiudicazione formale non risulta esserci, fatto sta che alle 12 di venerdì 2 dicembre è scaduto il termine per l’invio del preventivo: dall’Abruzzo (c’è dietro un’agenzia del settore) è arrivato a palazzo Spada quello legato a Le Vibrazioni che, da quanto verificato, è pari 77.500 euro. Il prezzo riguarda l’intera organizzazione dell’evento, esempi? Servizio antincendio, sicurezza, fornitura bagni chimici, montaggio impianti, presidio, allestimento backstage, direttore di produzione, catering e anche lo spostamento delle aiuole. Saranno ricollocate al termine dello spettacolo. In ballo anche i Tiromancino.



L’AIUTO DELLA REGIONE CON 40 MILA EURO

‘LE VIBRAZIONI’ AD ARRONE PER IL SUMMER TOUR