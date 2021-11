Terni, ‘carambola’ in viale Rossini: coinvolti 4 veicoli

Incidente stradale autonomo nella prima serata di sabato in viale Rossini, a Terni. Un uomo di mezza età al volante di una Lancia Y ne ha perso il controllo, urtando due auto in sosta ed una, condotta da un’anziana, che procedeva lungo la strada, per poi ribaltarsi. Nessuno si è fatto male – tanto che i coinvolti hanno sottoscritto il Cid – ma ci sono stati ovviamente dei danni, in particolare per la Lancia Y. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della questura, della polizia Locale di Terni e i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Fisiologici i disagi per la viabilità.

