di S.F.

Medici in pensione, rinforzi non solo per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. Il direttore generale Roberto Noto e la direttrice del personale Anna Rita Ianni hanno dato il via libera per un incarico libero professionale al professor Marcello Dominici.

La Usl Umbria 2 il 28 luglio aveva pubblicato l’avviso per manifestazioni di interesse rivolto a medici specialisti in cardiologia in quiescenza. Motivo? Attività clinico-assistenziale «per l’abbattimento delle liste di attesa, essendo oggettivamente impossibile utilizzare personale già in servizio, per carenza di organico, e non disponendo di graduatorie utilizzabili». Dominici, 70 anni compiuto lo scorso 14 maggio, è l’unico che si è fatto avanti.

Valutazione del curriculum e semaforo verde. Il contratto libero professionale sarà «per il recupero delle prestazioni in percorso di tutela nel distretto di Terni (esami di diagnostica cardiologica e visite cardiologiche)». L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2025 e riguarderà i servizi cardiologici nei territori di Orvieto, Terni e Narni-Amelia. Con un compenso orario diurno – turni di 6 ore – lordo omnicomprensivo di 80 euro: la spesa prevista per l’attivazione è quantificata in 60 mila euro.