Incendio Cesi, velivoli in azione – Le immagini

Un vasto incendio boschivo è divampato venerdì pomeriggio nella zona compresa fra l’abitato di Cesi e Carsulae. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con tre squadre per venire a capo della complessa situazione – anche a causa del vento che ha spinto l’estensione del rogo -, unitamente al Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) per il coordinamento dei mezzi aerei: un elicottero del 115 e un Canadair che possono operare fino al tramonto. Presenti anche la Protezione civile, la polizia di Stato e la polizia Locale ternana a supporto delle operazioni. Il fumo è visibile a chilometri di distanza dalla zona dell’incendio, che sta lambendo anche alcune abitazioni. Sono in corso indagini per capire se l’origine del rogo sia dolosa.

Aggiornamento ore 20

I carabinieri forestali di Terni stanno facendo evacuare 18 persone che si trovavano nella zona di Sant’Erasmo: con la strada principale per raggiungere le zona, coinvolta dalle fiamme, i 18 sono stati fatti passare per la strada dell’Eremita.

