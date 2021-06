Terni, case ‘invase’ dagli alberi: «Intervenite»

di F.L.

Il problema si pone sistematicamente, i residenti si rassegnano a conviverci più che possono – in assenza di un intervento da parte di chi di dovere -, fino a che l’esasperazione prende il sopravvento. Perché le persiane delle abitazioni hanno difficoltà ad aprirsi, i davanzali si riempono di guano e tra i rami spunta ogni tipo di insetti e uccelli, «anche corvi». A sollevare la polemica è la situazione delle chiome degli alberi di viale Curio Dentato, cresciute talmente tanto, visto che non vengono tagliate da anni, da invadere le case che si affacciano sulla stessa strada.

Il racconto

«Ho chiamato tutti in Comune, ma nessuno dà risposte trincerandosi dietro al fatto della mancanza di mezzi. Ma così non è, perché le aiuole spartitraffico vengono curate» lamenta Elisabetta, una cittadina che abita al civico 12 di viale Brin e il cui appartamento affaccia nella parte iniziale di viale Curio Dentato, proprio sopra (verrebbe da dire ‘dentro’) agli alberi incriminati. «Ormai – prosegue – si tratta di una questione di salute pubblica. Ho chiamato più volte telefonicamente il responsabile del servizio, ma non mi ha mai risposto. Sono una cittadina che paga fino all’ultimo euro di tasse al Comune, ma non mi sento per nulla rappresentata». L’unico contatto con palazzo Spada è stato con un impiegato che ha spiegato alla donna di averla messa in nota. «Ma la nostra via era 90^ e questo è accaduto molti mesi fa, ancora non si è visto nessuno». Anche l’amministratore di condominio ha inoltrato al Comune la richiesta di potatura, ma anche in questo caso «nessuna risposta». Ed ora che l’estate si avvicina la situazione rischia di essere insostenibile. L’ultimo taglio dei rami risale ormai a due anni e mezzo fa, dopo che, anche allora, la protesta si era fatta sentire. «Tra l’altro – conclude Elisabetta – la potatura in alcuni punti era stata fatta in maniera molto approssimativa. Ma quanto dovremo attendere ancora per la prossima?».