Saranno oltre 200 i pattinatori protagonisti nel weekend per il trofeo nazionale ‘Città di Terni – 13° memorial Daniele Pioli’. Le sfide si svolgeranno al ciclopattinodromo intitolato a Renato Perona.

«La presenza di così tanti talenti promette uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico, con gare mozzafiato che terranno il pubblico con il fiato sospeso», spiega la società organizzatrice. «Siamo onorati di ospitare un evento di tale risonanza nazionale – le parole di Carlo Danieli, rappresentante dell’Asd Polisportiva Skating Championship – il pattinaggio corsa è una disciplina che unisce tecnica, resistenza e velocità, e il Trofeo Nazionale è la vetrina perfetta per ammirare il futuro di questo sport».

L’ingresso sarà libero e l’inizio delle gare di maggior rilievo è fissato alle 10 di domenica. «Tutto questo è possibile per l’impegno di numerosi volontari, appassionati di questo sport, che con il loro lavoro renderanno possibile lo svolgimento dell’evento». C’è anche il contributo della fondazione Carit. Ringraziata da Danieli alla pari de «l’amministrazione comunale, provinciale, regionale e il Coni Umbria per aver concesso il patrocinio all’intera manifestazione».