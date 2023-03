Terni, c’è il Festival Sacro Incanto: ‘prima’ a Collescipoli

La Collegiata di Santa Maria Maggiore di Collescipoli, la chiesa di San Francesco a Terni e l’abbazia di San Nicolò a San Gemini. Sono le tre location che ospiteranno dal 25 marzo al 2 aprile il Festival Sacro Incanto, organizzato dall’associazione Incanto che porterà sul territorio i capolavori della musica sacra del tardo Medioevo, di Bach, Mozart e Rossini.

Il debutto

Il primo concerto si svolgerà sabato 25 marzo alle 17.30 nella a Collescipoli e avrà come protagonista l’ensemble Labirinto Vocale diretto da Marco Attura. «Interessantissimo – viene evidenziato – il programma, che da una parte rievoca l’incontro a distanza tra due giganti della musica quali Bach e Mozart e dall’altra propone la musica sacra da parte di due importanti compositori dei nostri giorni, l’italiano Marcello Panni e l’estone Arvo Pärt. Queste musiche di Bach-Mozart verranno eseguite tra due brani di musica sacra di due illustri compositori odierni. Il primo è Miserere di Marcello Panni, compositore e direttore d’orchestra, le cui musiche sono state eseguite nei più importanti teatri e dalle più importanti orchestre, quali Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Maggio Musicale Fiorentino, Piccola Scala di Milano, Teatri dell’Opera di Nizza, Bonn, Brema, Orchestra Nazionale della Rai, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Festival dei due Mondi di Spoleto, Biennale Musica e a Parigi, Londra, New York. Il suo Miserere è scritto per tre voci, tre strumenti ad arco e una tastiera, ma può essere eseguito anche n altre combinazioni, alla maniera antica. Frammenti dei testi di tre salmi sono combinati intorno all’invocazione ‘Signore, abbi pietà di me’: nelle presenti circostanze. private e pubbliche, è un sommesso grido di dolore ma anche di speranza utopistica, che sotto le ali di Dio cessi l’iniquità del mondo. È dedicato ‘all’amico e compagno di battaglie comuni Fabio Maestri’». Le esecuzioni sono affidate al Labirinto Vocale, formato dal soprano Patrizia Polia, dal contralto Chiara Guglielmi, dal tenore, Carlo Putelli, dal violinista David Simonacci, dal violista Lorenzo Rundo e dal violoncellista Marco Simonacci, con la partecipazione di Fabio Maestri al clavicembalo. Dirige Marco Attura, che è salito con successo sul podio di varie orchestre italiane, europee e cinesi. Incide per Warner Classics, Brilliant Classics, Tactus e Da Vinci Classics.

Gli appuntamenti successivi

Sabato 1 aprile alle 21 nella chiesa di San Francesco a Terni ci sarà la Petite Messe Solennelle di Rossini e domenica 2 aprile alle 17.30 nell’Abbazia di San Nicolò a San Gemini spazio ad Ave Donna Chiara Stella, laude francescane del XV secolo. La manifestazione ha il sostegno della fondazione Carit e della Regione Umbria. C’è il patrocinio della diocesi di Terni-Narni-Amelia e dei Comuni di Terni e San Gemini, più la collaborazione di 50&più Terni, Ameria Umbra, pro loco Collescipoli e Valorizzazione del patrimonio storico San Gemini