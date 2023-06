Macchina organizzativa a Terni in moto in vista del II memorial Enrico Clementoni, la manifestazione in ricordo dello storico dirigente della Grs scomparso nel marzo 2021 a 62 anni dopo una vita trascorsa ad aiutare i giovani del mondo calcistico del territorio. Si svolgerà – si tratta di un torneo di calcio a 7 – dal 18 giugno al 2 luglio e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un’iniziativa anche per ricordare Claudio Radini. Il costo iscrizione è di 250 euro a squadra.

Condividi questo articolo su