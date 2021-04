Terni, c’è l’ordinanza: sabato zona stadio ‘off limits’ per auto e pedoni

Era attesa ed è arrivata venerdì, a poche ore dalla disputa del confronto che vale la promozione in serie B. Firmata un’ordinanza – a farlo non il sindaco Leonardo Latini, ma il funzionario delegato alla direzione mobilità – per le limitazioni al traffico a partire dalle ore 12 fino a «cessate esigenze». Vale anche per i pedoni.

TERNANA, TRAGUARDO B A TIRO. ‘SPARATA’ BANDECCHI’: «POTREI LASCIARE»

IL VIMINALE TIENE D’OCCHIO TERNANA-AVELLINO

TERNI SI ‘ANIMA’ DI ROSSOVERDE – GALLERY

IL TAVOLO IN PREFETTURA

Cosa accade dalle 12. Le eccezioni



L’ordinanza stabilisce il «divieto di circolazione per tutti i veicoli e i pedoni, ad eccezione dei residenti nei tratti di strada interessati, in viale dello Stadio nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Prati/Via Aleardi e piazzale dell’Acciaio in entrambe le direzioni; viale Borzacchini nel tratto compreso tra gli incroci con piazzale Caduti di Montelungo e piazzale dell’Acciaio nella direzione così individuata; controviale nord di via Leopardi nel tratto compreso tra via Alfieri e viale dello Stadio». Al contempo c’è il divieto «di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli in via Pettini su entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord e strada di San Martino (eccetto residenti)». Il Comune aggiunge che ciò avviene sulla base di quanto «concordato nel corso del Gos (Gruppo operativo sicurezza in questura) del primo aprile scorso per evitare assembramenti da parte della tifoseria nelle strade limitrofe lo stadio ‘Liberati’».