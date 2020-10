L’Interamna basket Terni si fa avanti per la ‘cupola’: unica offerta

di S.F.

L’Asd Interamna Basket, da sola. Né Ati né aiuti di altre società del comprensorio: è loro l’unica offerta arrivata in Provincia a Terni per l’affidamento pluriennale della concessione – gestione e manutenzione – del palazzetto dello sport ‘Renato Perona’ in viale Trieste, la cosiddetta ‘cupola’. Questa volta il bando di palazzo Bazzani non è andato a vuoto.

12 FEBBRAIO, BANDO A VUOTO PER LA ‘CUPOLA’

Il controllo

Il presidente Francesco Ciommei si è presentato a palazzo Bazzani per assistere – per l’ente hanno seguito la procedura Giovanni Maggi e David Nicchi, come di consueto per gli appalti – alla seduta di apertura della busta amministrativa. Niente aggiudicazione per il momento: seguirà la verifica della commissione esaminatrice e i passaggi per l’offerta tecnica ed economica.

IL NUOVO TENTATIVO

Quindici anni

Il valore presunto della concessione è pari a 496 mila 800 euro, mentre il valore del canone da versare alla Provincia di Terni ha una base di 4 mila 500 euro: la cifra – questo lo si vedrà nella fase successiva di gara – sarà soggetta ad aumento. Per ora, in attesa dell’esito della procedura, c’è la cauzione provvisoria da poco meno di 10 mila euro corredata con l’offerta. Discreta soddisfazione per l’Interamna che, invece, di recente era rimasta ‘scottata’ dalla notizia dell’esclusione per l’utilizzo del pala Di Vittorio. Ad aiutare la società nell’iter c’è l’ingegnere Gianni Fabrizi.