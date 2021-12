Terni, cede lucernaio mentre passeggia: 84enne in ospedale

Stava passeggiando in corso Tacito, nei pressi di un negozio, quando il lucernaio su cui aveva poggiato il piede ha ceduto e lei – una donna ternana di 84 anni – è caduta a terra. Soccorsa dai passanti e quindi dal 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato diverse escoriazioni alla gamba destra.

Messa in sicurezza

Il fatto è accaduto sabato pomeriggio e sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile della polizia Locale di Terni e personale della Protezione civile comunale per la momentanea messa in sicurezza. A questa farà seguito l’intervento dell’amministratore del condominio cui appartengono i lucernai.