Terni, centra il palo della luce con l’auto

Incidente stradale autonomo, nella prima serata di lunedì a Terni. Un uomo di 35 anni – P.D. le sue iniziali – al volante di una Citroen è finito contro i pali della luce posti al centro della rotatoria fra viale VIII Marzo, viale Trento e viale Trieste. In auto con lui c’era una donna di 34 anni ed entrambi sono andati in ospedale: lei trasportata dal 118 in ‘codice giallo’ e lui autonomamente, per gli accertamenti del caso. Nessuno dei due, comunque, è grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro ed effettuare l’alcol test nei confronti del conducente. Oltre alla polizia ed ai sanitari, all’opera anche i vigili del fuoco del comando di Terni. Poche ore prima, di pomeriggio e a non più di cinquanta metri da lì, un altro incidente stradale: il ribaltamento di un’auto con a bordo due adulti e un bimbo di appena 6 mesi.

